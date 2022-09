Selbstmordattentäter Terror-Prozess in Brüssel beginnt mit Anhörungen und Streit

Der Prozess

Der Auftakt am Montag in Brüssel gab einen Vorgeschmack auf das, was in den kommenden Wochen und Monaten kommen könnte. Es gab Streit über die Behandlung der Angeklagten. In den Boxen vor Gericht zu erscheinen, sei nicht gerecht, sagte Abdeslam. Verteidiger Stanislas Eskenazi sagte, die Boxen verstießen gegen die Unschuldsvermutung. Eine andere Verteidigerin pflichtete dem bei und beklagte, man könne so nicht mit den Klienten kommunizieren und die Boxen verstießen gegen die Europäische Menschenrechtserklärung.

Die Staatsanwaltschaft verteidigte die Maßnahme hingegen. Die Kabinen haben vorne einen Schlitz, damit die Angeklagten sich mit ihren Anwälten austauschen können. Beim Pariser Prozess saßen die Angeklagten gemeinsam in einem Glaskasten.

Einer der Angeklagten beteuerte am Montag seine Unschuld, bevor er in seine Zelle zurückkehrte. "Ich würde am liebsten nach Hause gehen. Ich habe hier nichts zu tun", sagte Smail Farisi, der im Pariser Terrorprozess bereits freigesprochen worden war. Ihm wird vorgeworfen, zwei der Brüsseler Selbstmordattentäter in seiner Wohnung untergebracht zu haben.

Den Angeklagten gegenüber stehen mehr als 900 Nebenkläger. Das öffentliche Interesse an dem Verfahren ist riesig - deshalb wird der Prozess in umgebauten Räumlichkeiten des früheren Nato-Hauptquartiers im Nordosten der Stadt geführt. Opfer und Opferorganisationen beklagten in den vergangenen Jahren immer wieder unzureichende und komplizierte Unterstützung des Staats.