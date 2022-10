Senior aus Kornwestheim klagt über Bücherei Bücherei besteht auf Barzahlung

Viele digitale Möglichkeiten

Und es ist ja nicht so, dass Bibliotheken heutzutage keinen digitalen Service bieten. In Kornwestheim gibt es seit knapp einem Jahr eine Station, an der Kunden selbstständig Sachen verbuchen, zurückgeben und kontaktlos bezahlen können. Die Bücherei in Freiberg hat für ihr Konzept „Upgrade – so geht Bibliothek heute“ sogar eine Förderung vom Deutschen Bibliotheksverband bekommen. Damit konnte sie unter anderem iPads und ein digitales Bilderbuchkino anschaffen. In diesem Zuge kamen auch sogenannte Robotik-Boxen in die Bücherei, mit denen Schüler spielerisch an das Thema Programmieren herangeführt werden. Viele Büchereien im Landkreis verfügen außerdem über ein breites Online-Angebot – dabei können nicht nur Bücher digital gelesen, sondern auch Filme oder Musik gestreamt werden.