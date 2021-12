Serie A Spitzenreiter Inter Mailand feiert 14. Saisonsieg

AS Rom nur Remis

Star-Coach Jose Mourinho kam mit AS Rom nicht über 1:1 (0:0) im eigenen Stadion gegen Sampdoria Genua hinaus. Eldor Shomurodov hatte die Roma in der 72. Minute in Führung gebracht. Zehn Minuten vor dem Ende glich Manolo Gabbiadini aus. Durch das Remis fiel Mourinhos Team in der Tabelle auf den sechsten Platz zurück und musste Pokalsieger Juventus Turin passieren lassen, der am Vortag mit 2:0 (1:0) gegen Cagliari Calcio gewonnen hatte.