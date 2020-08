Sersheim - Ein 34-jähriger Hondafahrer hat am Samstag einen 64-jährigen Mercedesfahrer übersehen und so einen Unfall mit einem Schaden in Höhe von 20 000 Euro verursacht. Nach Polizeiangaben wollte der 34-Jährige gegen 13.45 Uhr aus Großsachsenheim kommend von der Vaihinger- in die Sedanstraße einbiegen, als es zur Kollision kam. Der Hondafahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus.