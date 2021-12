SG Schozach-Bottwartal Abschied nach nur einer Saison

Allerdings: Das änderte sich auch nicht bei seinem folgenden Engagement von 2017 bis 2020 als Trainer der Drittligafrauen der SG BBM Bietigheim und der dortigen A-Juniorinnen. Nach einer kurzen coronabedingten Auszeit – und einem Kurz-Intermezzo als Spieler beim HC Neuenbürg – heuerte er bei der SG Schozach-Bottwartal an. Er habe zwar gewusst, worauf er sich einlasse. „Aber ich bin nicht so gern unterwegs, und ich hasse es, im Stau zu stehen.“ Es sei letztlich so gewesen, dass er seine Tochter zwei Tage in der Woche gar nicht sehe. „Zusammen mit der beruflichen Belastung habe ich einfach das Gefühl gehabt, dass ich zu viel verpasse und zu viel Zeit auf der Straße verbringe – so sehr mir die Arbeit in der Halle nach wie vor Spaß macht.“ Eine neue Aufgabe im Handball mit vielleicht weniger zeitlichem Aufwand und in räumlicher Nähe zu seinem Wohnort wolle er vorerst nicht suchen. „Ich bringe die Aufgabe bei der SG zu Ende, hoffentlich gut“, sagt er. Dann sei aber erst mal Pause. Wobei er einschränkt: „Man soll ja niemals nie sagen.“ Andererseits sei ein Engagement etwa bei einem Landesligisten mit nur zweimal Training pro Woche „schwer vorstellbar“.