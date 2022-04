Showdown im Unterhaus Schalke und Bremen auf Aufstiegsmission

Das Duell der einstigen Champions-League-Dauergäste FC Schalke 04 und Werder Bremen am Samstag (13.30 Uhr/Sky) stellt so manche Bundesliga-Partie in den Schatten. Erstmals seit Mitte Januar 2020 ist die Arena des Revierclubs mit 62.271 Fans ausverkauft. Die neu entfachte königsblaue Euphorie versetzt selbst einen altgedienten Schalker wie Mike Büskens ins Schwärmen: "Das ist fantastisch. Schön zu sehen, wie geschlossen dieser Verein in der jetzigen Phase ist."