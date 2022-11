Schwierige Monate

"Ich habe mir gedacht, ich muss abliefern. Aber ich glaube, das habe ich auch ganz gut gemacht", sagte der Sportler vom SC Mittenwald nach seiner langen Verletzungspause. Zuerst hatte Dreßen eine Hüft-Operation ausgebremst. Dann sorgte ein Eingriff am vorgeschädigten rechten Knie dafür, dass der Deutsche die gesamte vergangene Saison inklusive der Olympischen Spiele verpasste. Nach schwierigen Monaten, in denen Dreßen auch die Hilfe seines Mentaltrainers in Anspruch genommen hatte, konnte der Bayer am Samstag endlich wieder strahlen.