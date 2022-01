Ski nordisch Hennig Neunte bei Tour de Ski - Männer überraschen

Letzte Etappe eine Qual für Hennig

Für Hennig war die letzte Etappe eine Qual. "So schwer ist mir der Aufstieg auf die Alpe Cermis in den vier Jahren noch nie gefallen. Es war eines der härtesten Rennen überhaupt. Um so schöner ist es, dass ich es wieder geschafft habe", sagte die Sächsin, die für ihren neunten Platz 6000 Schweizer Franken kassierte. "Nach dem zähen Start in Lenzerheide hatte ich fast nicht mehr damit gerechnet", sagte die 25-Jährige, die nun in die Olympia-Vorbereitung startet.