Ski nordisch Malheur in der letzten Runde: Hennig verfehlt Podium

Trotz ihres Missgeschicks gelang Hennig insgesamt ein guter Saisonstart. Die im Oktober noch von einer Corona-Infektion gebeutelte Athletin vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal hatte beim Saisonauftakt im finnischen Ruka am vergangenen Wochenende Rang drei belegt und war am Freitag in Lillehammer Zweite über zehn Kilometer in der freien Technik geworden. Mehr als einen Weltcup-Podestplatz pro Saison hatte es für die deutschen Langläuferinnen in den vergangenen Jahren nie gegeben.