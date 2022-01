Skispringen Olympia-Generalprobe: Eisenbichler flucht, Geiger glänzt

In dem Wettbewerb, der nach dem ersten Durchgang abgebrochen wurde, belegte Geiger nur den 19. Platz, Eisenbichler landete auf Rang 29. Große Aussagekraft mit Blick auf Peking hat das wegen der unterschiedlichen Voraussetzungen der Springer aber nicht, genauso wie Eisenbichlers Sprung im zweiten Durchgang am Sonntag.

Zum Abschluss der Willingen-Tage schafften es aus Horngachers Team in Lokalmatador Stephan Leyhe (17.), Andreas Wellinger (22.) und Severin Freund, der 24. wurde, noch drei weitere Athleten in die Weltcup-Punkte. Pius Paschke und Constantin Schmid schieden dagegen nach dem ersten Durchgang aus. Die beiden sind anders als die Olympiasieger Freund und Wellinger in China dabei. "Ich bin richtig wütend, weil das nicht hätte sein müssen", sagte Schmid zu seinem Sprung auf nur 105 Meter.

Abruch nach einem Durchgang

Bei den Frauen, die erstmals auf der riesigen Schanzenanlage dabei waren, überzeugte Katharina Althaus mit zwei zweiten Plätzen. Wegen starken Windes wurden die Wettkämpfe am Samstag und Sonntag jeweils nach einem Durchgang abgebrochen.

Völlig gegensätzliche Gefühle binnen kürzester Zeit erlebte die Österreicherin Marita Kramer. Die Führende im Gesamtweltcup gewann den ersten Einzelwettbewerb und erhielt anschließend ein positives Corona-Testergebnis. Ob es die überragende Springerin dieses Winters trotzdem noch nach Peking schafft, ist offen.

Dort dabei sein will auch Selina Freitag. Die Sächsin sorgte mit einem spektakulären Sturz für einen Schreckmoment, verletzte sich aber nicht schwerer.

An diesem Montag brechen die Springerinnen und Springer auf Richtung Peking. Dort sind sie am Samstag erstmals auf der spektakulären Olympia-Schanze gefordert.