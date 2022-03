Skisprung-Routinier Freund: Flug-WM macht mehr mit mir als Olympia

"Es ist Skifliegen in Norwegen, ganz ehrlich, das macht was anderes mit einem als Olympische Spiele in Peking", sagte der 33-Jährige über das anstehende Event, das in Vikersund auf der größten Fluganlage der Welt stattfindet. Er sei immer jemand gewesen, "der - gerade was Motivation angeht - sehr vom emotionalen gelebt hat", schilderte Freund.