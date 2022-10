Bratislava - Vier Tage nach dem Mordanschlag auf eine Schwulenbar haben in Bratislava Tausende Menschen gegen Rechtsextremismus und die Diskriminierung sexueller Minderheiten protestiert. "Wir werden nicht still sein!", skandierten die Demonstranten am Sonntag auf ihrem Weg durch das Stadtzentrum zum slowakischen Parlament.