Sohn im Regierungshubschrauber Union wirft Lambrecht "maximale Ungeschicklichkeit" vor

"Das zeugt von mangelndem Fingerspitzengefühl", sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), am Dienstag in Berlin. Der Vorgang habe "ein Geschmäckle", wie man in seiner Heimat sagen würde. "Es gibt Dinge, die sind verboten. Und es gibt Dinge, die macht man einfach nicht."