SOKO Hamburg Paula Schramm hat Respekt vor Krankenhaus-Berufen

Schramm, die mit der Kinderserie "Schloss Einstein" bekannt wurde, hatte ihre erste Rolle mit sieben Jahren - in der Serie "Praxis Bülowbogen" mit Günter Pfitzmann. "Aber ehrlicherweise erinnere ich mich recht wenig an die Dreharbeiten. Sehr wohl aber an die tolle Geburtstagskarte, die, wenn man sie aufklappte 'Happy Birthday' spielte." Ein Kurierdienst habe diese damals an ihrer Haustür abgegeben. "So etwas hatte ich zuvor noch nie gesehen. Weder einen Kurier, noch eine musizierende Karte."