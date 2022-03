Sondergutachten Bundesrechnungshof fordert Neuausrichtung der Klimapolitik

Das Sondergutachten liest sich wie eine Standpauke für die alte Bundesregierung und eine dringliche Aufforderung zu einem Kurswechsel für die neue Ampel-Koalition. Laut Scheller hat die Regierung aktuell noch nicht einmal einen genauen Überblick, wie viele Programme und Maßnahmen es zum Klimaschutz gibt. Bei den meisten der derzeit mehr als 100 Förderprogrammen sei zudem unklar, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang sie zur Treibhausgasminderung beitragen. "Dadurch fließen Haushaltsmittel in für den Klimaschutz wirkungslose und ineffiziente Programme. Das erschwert und gefährdet die Erreichung der Klimaziele", so der Bundesrechnungshof.

"Klimakabinett führt bislang nur ein Schattendasein"

Konkret nannte dieser das Klimaschutzprogramm 2030 vom Oktober 2019. Dieses umfasse 96 sektorale und sektorübergreifende Maßnahmen zur Emissionsminderung. Vermutlich führten aber nur 4 von ihnen zu signifikanten Emissionseinsparungen. "Das sind hauptsächlich die Maßnahmen zur Reduzierung und Beendigung der Kohleverstromung und der Ausbau der erneuerbaren Energien", sagte Scheller.

Besonderen Handlungsbedarf sieht der Bundesrechnungshof bei der ressortübergreifenden Koordinierung der Klimaschutzpolitik. "Das sogenannte Klimakabinett führt bislang nur ein Schattendasein. Es sollte in der letzten Legislaturperiode die Ressortaktivitäten steuern und koordinieren, tagte aber nur einmal", kritisierte der Bundesrechnungshof-Präsident.