Song Contest Turiner ESC im Schatten des Krieges

Deutschland ist bereits im Finale

Psjuk und das Kalush Orchestra müssen zunächst im Halbfinale am Dienstag weiterkommen. Wegen des Krieges konnten sie in der Ukraine nach eigenen Angaben nicht proben und hatten erst nach ihrer Ausreise aus dem Kriegsland per einstweiliger Genehmigung in Turin wieder dazu Gelegenheit. Der Veranstaltungsort atmet schon Wettkampfstimmung. Die Finals werden im Palasport Olimpico ausgetragen, eine Mehrzweckhalle, die die Stadt für die Olympischen Winterspiele 2006 baute. Schon Pop-Queen Madonna, Lady Gaga oder Depeche Mode füllten diese Ränge.

Deutschland ist mit Malik Harris und "Rockstars" bereits für das Finale am Samstag gesetzt. Große Siegchancen rechnen Beobachter dem emotionalen Pop-Song des 24-Jährigen aus dem bayerischen Landsberg am Lech nicht zu. Im vergangenen Jahr belegte Deutschland im Finale den vorletzten Platz 25 mit dem Lied "I Don't Feel Hate" von Jendrik.

Im nächsten Jahr in der Ukraine?

Den Sieg errang 2021 in der niederländischen Hafenstadt Rotterdam die italienische Rockband Måneskin mit "Zitti e buoni" (Leise und brav), weshalb Italien in diesem Jahr den Grand-Prix ausrichtet. Die Italiener sind in diesem Jahr erneut Kandidaten für die oberen Ränge. Das Sänger-Duo Mahmood und Blanco vertreten die Südeuropäer mit der Ballade "Brividi". Der Mailänder Mahmood bringt zudem bereits ESC-Erfahrung mit. 2019 musste sich der 29-Jährige beim Grand-Prix in Tel Aviv knapp dem Niederländer Duncan Laurence geschlagen geben.

Sollte die Ukraine aber wirklich das Rennen machen, stehen die ESC-Organisatoren möglicherweise vor einem Dilemma. Nach den gewohnten Regeln des Gesangswettbewerbs müsste der ESC 2023 dann im Land des Gewinners - also in diesem Fall in dem potenziellen Krisengebiet Ukraine - stattfinden. Die ESC-Veranstalter wollen sich auf dpa-Anfrage in diesem Punkt noch nicht festlegen. "Es ist zu früh, über den ESC-Gastgeber vom nächsten Jahr zu spekulieren", erläuterte ein Sprecher der Europäischen Rundfunkunion EBU in Genf.