Songwettbewerb ESC-Organisatoren: Auffälligkeiten bei zweitem Halbfinale

In den Stimmabgaben der Jurys der sechs Teilnehmerländer Aserbaidschan, Georgien, Montenegro, Polen, Rumänien und San Marino seien "unregelmäßige Abstimmungsmuster" erkannt worden. Die Vertreter dieser sechs Staaten sangen am Donnerstag vor einer Woche um den Finaleinzug. Nur Rumänien, Aserbaidschan und Polen kamen weiter. Ob den Ländern Konsequenzen drohen und welche, teilte die EBU nicht mit. Dies werde gerade mit den Mitgliedern und einem ESC-Gremium diskutiert, sagte ein Sprecher am Freitag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur.