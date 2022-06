Soziale Medien FDP-Politiker Kuhle: Internet-Straftaten besser verfolgen

Besser miteinander abstimmen

"Die Sendung hat gezeigt: Bei der Strafverfolgung im Netz mangelt es nicht an Befugnissen, sondern an der konsequenten Durchsetzung bestehender Gesetze", erklärte Kuhle, der auch stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion ist. "Strafverfolgung, auch im Internet, ist Sache der Länder. Diese sind in der Pflicht, Polizeibehörden und Justiz personell wie technisch so auszustatten und zu organisieren, dass diese auch Alltagskriminalität im digitalen Raum effektiv verfolgen können."