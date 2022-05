Soziales Schutzlos ausgeliefert: Heimbewohner erfahren oft Gewalt

Experten gehen von hoher Dunkelziffer aus

Schlegel betonte zwar, es gebe keine aktuellen Erhebungen über das Ausmaß der Gewalt. Sie ging aber über die bekannt werdenden Fälle hinaus von einer hohen Dunkelziffer aus. Übergriffe und Demütigungen könnten von Beschäftigten der Einrichtungen ebenso ausgehen wie von anderen Bewohnerinnen und Bewohnern.

"In Einrichtungen lebende Menschen suchen selten selbst Rechtsschutz", erläuterten Schlegel und Dusel. "Das Leben in Abhängigkeitsverhältnissen und das fehlende Wissen um die eigenen Rechte und Beschwerdemöglichkeiten verhindern dies."

Rund 330.000 Menschen mit Behinderungen sind in Werkstätten beschäftigt. Rund 200.000 leben in speziellen Wohneinrichtungen, vielfach arbeiten sie zugleich in Werkstätten.

Das DIMR und der Beauftragte Dusel begrüßten das Koalitionsvorhaben, verbindlichere Maßnahmen zur Verhinderung von Gewalt voranzutreiben. Zugleich wiesen sie darauf hin, dass Forderungen nach mehr Vorsorge in den speziellen Einrichtungen aus ihrer Sicht nicht alles seien.

"Auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft ist ein umfassender Gewaltschutz in Einrichtungen nur der erste wichtige Schritt", stellten sie fest. Schrittweise müssten Sondereinrichtungen komplett abgebaut werden.