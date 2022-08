Spanien-Rundfahrt Radprofi Buchmann muss für die Vuelta passen

Der Allgäuer hatte sich in den letzten Wochen mit einem Höhentrainingslager speziell auf die Vuelta vorbereitet, nachdem er bei der Tour nicht im Bora-Aufgebot gestanden hatte. "Nach den letzten beiden Jahren, wo gar nichts zusammenlief für mich, geht es in diesem Jahr darum, wieder Stabilität zu finden", hatte Buchmann zuletzt noch der dpa gesagt. Nun also wieder der Rückschlag.