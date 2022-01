SPD-Generalsekretär Kühnert: "Ich diene auch nicht Olaf Scholz, sondern der SPD"

Als Juso-Chef hatte sich Kühnert als Gegner von Scholz profiliert. In dem Interview bestritt er, seine Haltung zu ändern. "Ein Generalsekretär, der Wendehals ist, hätte keinen Erfolg in seinem Amt", sagte er. "Ich bin dieselbe Person, die ich immer gewesen bin - wer auch sonst?" Allerdings werde man in der Politik in ein Amt gewählt, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, fügte er hinzu. "Ich habe als Generalsekretär die Aufgabe zu kommunizieren, wie die SPD die Politik gestalten möchte, und ich arbeite an der Weiterentwicklung ihres Programms."