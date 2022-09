Spezialeinheit 50. Jahrestag: GSG 9 blickt auf über 2200 Einsätze zurück

Die GSG 9 war am 26. September 1972 als Reaktion auf den misslungenen Polizeieinsatz nach dem Attentat auf das israelische Team bei den Olympischen Spielen in München gegründet worden. An dem Festakt im alten Plenarsaal des Bundestages nahm auch der israelische Botschafter Ron Prosor teil. Romann betonte die enge Zusammenarbeit zwischen der GSG 9 und der israelischen Spezialeinheit Yamam.