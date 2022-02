Sponsor des Zweitligisten Schalke und der Gazprom-Vertrag: Viel Konfliktpotential

Eine vorzeitige Beendigung der Partnerschaft würde Schalke entsprechend viel Geld kosten. Vorständin Christina Rühl-Hamers, die beim FC Schalke für Finanzen, Personal und Recht zuständig ist, hatte bereits vor zwei Wochen angekündigt, dass der Verein bezüglich der Lizenzierung für eine weitere Zweitliga-Saison mit Auflagen durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) rechne, diese Auflagen bis zum Sommer allerdings erfüllen könne.

"Schalke wird die weitere Entwicklung beobachten"

Werden allerdings fest einkalkulierte Einnahmen in Frage gestellt, müssten wohl Neuberechnungen stattfinden. Die Verantwortlichen des Vereins stehen im ständigen Dialog mit dem langjährigen Hauptsponsor, erklärte die Vereinsführung in ihrer Stellungnahme am Dienstag und beteuerte: "Der FC Schalke 04 wird die weitere Entwicklung beobachten, bewerten und nachdrücklich zum Frieden appellieren - zum Schutz der von der Krise betroffenen Menschen."

Marketingexperte Raphael Brinkert, der die Kampagne der SPD für die Bundestagswahl 2021 verantwortet hat und auf Schalke im Vorjahr den Zusammenschluss "Zukunftself" initiierte, glaubt, dass eine Trennung vom Hauptsponsor für Schalke wirtschaftlich eine Herausforderung mit Mehrwert sei. "Langfristig bietet sich dem Verein ohne Gazprom eine große Chance für einen kommunikativen Neustart", sagte Brinkert zu RTL/ntv. Nach Meinung von Brinkert müsse die Zusammenarbeit schnell beendet werden: "Jeder weitere Spieltag mit dem russischen Staatsunternehmen auf der Brust ist hochproblematisch hinsichtlich der Glaubwürdigkeit des Vereins und seinem selbstauferlegten Leitbild nebst Wertekanon."