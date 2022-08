Sportevent in München European Championships: "Signal" sein und "Schub" geben

In 177 Entscheidungen in neun olympischen Sportarten werden in München die Medaillen vergeben. "Es gibt keine Zweifel, dass München mit den European Championships in diesem Jahr die Goldmedaille holt bei den Sportgroßveranstaltungen", sagte Juliane Seifert, Staatssekretärin im Bundesinnenministerium. "Sie sind auch eine Art Startschuss für viele bedeutende Sportgroßveranstaltungen, die in den nächsten Jahren in Deutschland stattfinden werden."