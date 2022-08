Sportförderung Frank Ullrich: "Jahrzehnt mit Wumms sportlich" gestalten

Das primäre Ziel der Förderung soll nach seiner Ansicht Leistung und Spitzensport sein, "wie der Begriff schon sagt, primär an Leistungen und Spitze orientieren und messen". Genau dieser Aspekt müsse sich auch im Sportsystem und in der Förderlogik wiederfinden.

"Unabhängig davon bin ich ebenfalls ein Befürworter eines komplexeren Denkens", sagte Ullrich. "Deswegen halte ich es für erforderlich, eine Grundsatzdebatte mit allen Stakeholdern zu führen, welche Aufgabe und Bedeutung der Sport in unserer Gesellschaft haben sollte. Er stärkt unsere Gesellschaft im Zusammenhalt."

Deshalb unterstütze er die Idee des Deutschen Olympischen Sportbundes, den Sport als ein Bürgerrecht in unser Grundgesetz zu verankern. Ullrich: "Wenn der Sport die Wertschätzung und Aufmerksamkeit bekäme, die er verdient, dann kann er sich auch entfalten und Millionen Menschen begeistern, so wie wir es zu den European Championships in München erlebt haben."

Sporthilfe: Förderung an Bedürfnissen orientieren

Die Deutsche Sporthilfe hält eine stärker an den Bedürfnissen der Spitzensportler orientierte Sportförderung für notwendig. Sie müsse "persönlicher und individueller" werden", sagte der Vorstandsvorsitzende Thomas Berlemann der Deutschen Presse-Agentur. "In der zukünftigen Ausgestaltung möchte die Sporthilfe aufgrund unserer langjährigen Erfahrung eine zentrale Rolle einnehmen", ergänzte er. "Wir können auch in Zukunft den Athleten und Athletinnen die notwendige Förderung bieten, damit sie sich perspektivisch auf Weltklasse-Niveau entwickeln."

Die Leistungssportreform ziele darauf ab, vor allem Sportarten mit viel Erfolg und Medaillen am meisten zu fördern, den Nachwuchs und Disziplinen mit Potenzial dagegen nicht genug. Es sei zu prüfen, "ob und in welcher Weise eine weitere Fokussierung auf die hoffnungsvollen Nachwuchsathleten gelegt werden sollte", sagte Berlemann. Damit könne man die Besten der Besten mit Blick auf Paris 2024 und perspektivisch auch für die Olympischen Spiele in Mailand/Cortina d’Ampezzo im Winter 2026 und Los Angeles 2028 vorbereiten.