Sportpolitik Athleten Deutschland fordern Debatte über Spitzensport

Was ist der Sport wert?

Die Debatte zum Sinn und den Zielen der staatlichen Spitzensportförderung in Deutschland sei deshalb überfällig, hieß es in einer Mitteilung. Dabei gehe es auch um die grundsätzliche Frage nach den gesellschaftlich wünschenswerten Funktionen der staatlichen Spitzensportförderung. "Alle paar Jahre diskutieren wir über das Abschneiden Deutschlands in Medaillenspiegeln und ob die steigenden Fördermittel gerechtfertigt sind", sagte Maximilian Klein, Mitautor der Analyse der Athletenvereinigung.