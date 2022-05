Sportpolitik Heim-EM und Europapokal: UEFA-Exekutive tagt in Wien

Die Belastung

In der Champions League wird ab 2024 nicht mehr wie gewohnt mit 32 Teams in acht Vorrundengruppen gespielt, sondern mit 36 Mannschaften in einem Ligasystem, in dem aber nicht Jeder gegen Jeden antritt. Ursprünglich sollte jedes Team zehn statt bislang sechs Vorrundenspiele bestreiten. Insgesamt würden so 100 Partien mehr angepfiffen. Das kritisierte zuletzt aber auch der Zusammenschluss der europäischen Ligen. "So eine Steigerung wird der großen Mehrheit der Clubs schaden und nur sehr wenigen nutzen", sagte Claus Thomsen, der Vorsitzende der European Leagues. Möglich scheint ein Kompromiss mit acht Vorrundenspielen.