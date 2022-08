Sportpolitik IOC-Präsident: Haltung zu Russland und Belarus unverändert

Bach räumte mit Blick auf die russischen Sportlerinnen und Sportler ein, das IOC befinde sich im Moment in einem nicht lösbaren Dilemma. "Unsere Aufgabe wäre eigentlich in so einer Situation, die Athleten zusammenzubringen. Und zu zeigen, es geht auch friedlich im Wettstreit", sagte der 68-Jährige.