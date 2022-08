Sprache Abstimmung zum "Jugendwort 2022" läuft

In diesem Jahr stehen unter anderem die Begriffe "Gommemode" (unendlich stark, unbesiegbar), "Slay" (wenn jemand selbstbewusst aussieht, selbstbewusst handelt oder etwas Spektakuläres macht oder erreicht) und "wild"/"wyld" (heftig, krass) zur Auswahl. "Smash" kommt nach Angaben des Stuttgarter Verlags vom Spiel "Smash or Pass" und meint so viel wie: mit jemandem etwas anfangen. "Sus" wiederum steht für suspekt, verdächtig und stamme vom Spiel "Among Us".