Staatsanwaltschaft Ermittlungen in zweitem Fall gegen Kardinal Woelki

Bonns Stadtdechant Picken sprach von einem "schwarzen Mittwoch" für das Erzbistum. Das zweite Verfahren hinterlasse überall Entsetzen und Sprachlosigkeit. Viele fragten sich "entgeistert", wohin die mit Woelki verbundene Krise noch führen werde. "Die Glaubwürdigkeit und das Ansehen der Kirche nimmt durch den Konflikt rundum Kardinal Woelki immer mehr Schaden. Von diesem schweren Imageverlust wird sich die katholische Kirche und das Erzbistum Köln jahrelang nicht erholen", wurde Picken zitiert. Das führe zu einem hohen Maß an Frustration und Lähmung unter vielen Gläubigen und Hauptamtlichen. "Mit dem heutigen Tag wird es noch schwerer werden, das Bischofsamt im Erzbistum Köln mit der notwendigen Autorität auszufüllen."

Ermittlungen auch in anderem Fall

Die Kölner Staatsanwaltschaft hatte vor zwei Wochen bereits in einem anderen Fall Ermittlungen gegen Woelki eingeleitet, ebenfalls wegen des Verdachts der falschen Versicherung an Eides statt. Auslöser dafür war ein Interview im Kölner "Stadt-Anzeiger", in dem die ehemalige Assistentin des Personalchefs im Erzbistum gesagt hatte, sie habe Woelki frühzeitig über Missbrauchsvorwürfe gegen den früheren Sternsinger-Chef Winfried Pilz informiert. Woelki weist diesen Vorwurf zurück.

Unterdessen hat der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Thorsten Latzel, die für kommenden Sonntag geplante traditionelle ökumenische Vesper zum Advent laut einem Bericht des "Kölner Stadt-Anzeiger" abgesagt. "Der Gottesdienst am Anfang des Advents wird durch die Ereignisse im Erzbistum Köln so überlagert, dass nicht mehr das Gebet oder die Verkündigung wahrgenommen wird, sondern nur die Frage einer Positionierung in der innerkatholischen Auseinandersetzung", sagte Latzels Sprecher Jens-Peter Iven der Zeitung (Donnerstag). In der aktuellen Situation sei eine Feier in der gewohnten Besetzung mit Erzbischof und Präses "nach Einschätzung der Kirchenleitung daher nicht angeraten".

Woelki steht schon länger wegen seines Umgangs mit Missbrauchsfällen im Erzbistum in der Kritik. Papst Franziskus hatte ihn aufgefordert, ein Rücktrittsgesuch einzureichen, was Woelki auch getan hat. Der Papst hat aber noch nicht darüber entschieden, ob er das Gesuch annimmt.