Staatsoper Berlin Wie lange geht es ohne Barenboim?

"Daniel Barenboim hat selbst oft gesagt, dass man dauerhaft so einen Job nur mit ganzer Kraft machen kann", sagt Intendant Matthias Schulz der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Deswegen wird es in den nächsten Wochen sicher weitere Gespräche geben." Schulz verweist auf die Bedeutung des Postens für das Haus. "Der Generalmusikdirektor hat völlig klar eine Schlüsselposition."