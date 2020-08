Steinheim „Ab März war jeder Tag für mich gleich“

Steinheim - So wie an diesem sonnigen Tag gemütlich in einem Straßencafé zu sitzen und einen Cappuccino zu genießen – das war für die Steinheimer Autorin Caitlyn Young, so ihr Nom de Plume, lange Zeit nicht möglich. Denn die letzten drei Jahre hat sie mit ihrer Familie in Michigan gelebt und war dort seit dem Frühjahr vom Lockdown betroffen. Anders als das, was man hier fälschlicherweise als Lockdown bezeichnet, war das tatsächlich eine Ausgangssperre. „Raus ging es nur zum Einkaufen, und dann immer nur eine Person pro Haushalt und mit Maske“, berichtet sie. Und so sei ab März jeder Tag für sie gleich gewesen – und immer zu Hause. Alle Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen hätten dichtgemacht, ebenso die Firmen, und Kontakte seien auf ein Mindestmaß beschränkt worden.