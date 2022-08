Sterbehilfe Tödliche Dosis Insulin gespritzt - BGH spricht Ehefrau frei

An einem Tag im August 2019 geht es ihm so schlecht, dass er zu seiner Frau sagt: "Heute machen wir's." Er bittet sie zunächst, ihm sämtliche Tabletten im Haus zusammenzutragen, und schluckt sie, nachdem die Frau sie für ihn aus den Verpackungen gedrückt hat. Er selbst ist dazu wegen seiner Arthrose an den Händen nicht mehr in der Lage. Dann fordert er sie auf, noch alle vorrätigen Insulin-Spritzen zu holen. Die Frau gibt ihm sechs Spritzen, an denen er im Verlauf der Nacht stirbt. Einen Arzt informiert sie wie besprochen nicht.