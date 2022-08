Streaming Rachethriller mit Galgenhumor: Jella Haase spielt "Kleo"

"Ich arbeite nicht mit dem Klassenfeind zusammen, habe ich zumindest gedacht. Zeiten ändern sich", stellt die desillusionierte Ex-Agentin in einer Szene fest - und trinkt sogar aus einer Dose Coca-Cola.

Die deutsche Netflix-Produktion, aufgrund diverser Mordszenen erst ab 16 Jahren freigegeben, besticht durch einen coolen Retrolook und eine grandios aufspielende Jella Haase (29, "Fack ju Göhte") in ihrer ersten Serienhauptrolle. Die West-Berlinerin schafft es, dass sich das Publikum mit der vom System enttäuschten DDR-Killerin trotz ihrer Taten solidarisiert.

"Ich habe mir auch am Anfang die grundsätzliche Frage gestellt, wie man so eine Gewalt rechtfertigen kann – gerade in dieser Zeit", sagte Haase der Deutschen Presse-Agentur. "Ich musste mich in eine Überzeichnung und Überhöhung, in die erschaffene Comic-Welt, erst hineinfinden. Aber dadurch hat es eine ganz andere Farbe bekommen und Spaß gemacht."

Die drei renommierten Autoren der Serie, Hanno Hackfort, Richard Kropf und Bob Konrad, auch bekannt als die "Haribos", blicken mit einer ordentlichen Portion Galgenhumor auf die deutsch-deutsche Geschichte. Die 29-jährige Haase nennt es eine "skurrile Annäherung an die Vergangenheit", in der auch Margot Honecker und Erich Mielke eine überraschende Rolle spielen.