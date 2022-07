Streit um Kaliningrad In der "Suwalki-Lücke" wächst das Unbehagen

Aber das Unbehagen wächst auch hier. "Wir haben das historisch geprägte Bewusstsein: Im Fall einer russischen Aggression wären wir die ersten", sagt Daniel Domoradzki (33), Chef der Bürgerinitiative "Aktive Masuren". Animiert von Anfragen verängstigter Bürger startete die Initiative eine Umfrage bei einem Dutzend Gemeinden in der Region, wie es mit Bunkern und Zivilschutz aussieht. Überall war die Antwort ähnlich wie im Fall der Stadt Gizycko (Lötzen): "Auf dem Gebiet der Gemeinde gibt es keine Schutzräume." Dabei seien in Gizycko aus dem Zweiten Weltkrieg noch elf unterirdische Bunker erhalten, sagt Stadtrat Pawel Andruszkiewicz. "Doch die sind entweder zugeschüttet, oder es wurde darauf gebaut."

Die Sorgen Polens und der baltischen Staaten nehmen auch die Nato-Partner überaus ernst. Sie haben auf ihrem Gipfel in Madrid eine verstärkte Truppenpräsenz an der Ostflanke des Bündnisses beschlossen. In Polen sollen US-Truppen permanent stationiert werden, kündigte US-Präsident Joe Biden an. Für den Nato-Einsatz in Litauen ist Deutschland Führungsnation. Derzeit sind schon etwas mehr als tausend Männer und Frauen der Bundeswehr mit Panzern, Haubitzen und Flugabwehr als Teil eines Nato-Gefechtsverbandes (eFP battle group) in dem Land. Nun soll zusätzlich eine ganze Kampftruppenbrigade - womöglich insgesamt 4500 Soldaten - mit der Verteidigung beauftragt werden. Das Führungselement sowie Waffen, Munition und Ausrüstung werden dann in Litauen sein, die Soldaten für Übungen und den Ernstfall verlegungsfähig in Deutschland bereit.

Die Präsenz von Landstreitkräfte sei ein zentraler Punkt zur Abschreckung Russlands, sagte jüngst der Befehlshaber des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr, Generalleutnant Bernd Schütt. "Im Bereich der Suwalki-Lücke ist es nur ein kurzer Sprung, und dort ist die Gefahr einer Testung des Verteidigungswillens und der -fähigkeit der Nato relativ groß. In diesem Raum kann man relativ schnell Truppen verlegen und dann zum Beispiel unter Einsatz von Luftlandetruppen einen ersten Stoß durchführen", sagte Schütt. "In Putins Rational: Vielleicht denkt er, die Nato kommt nicht."

Viele Optionen für einen Aggressor

Einem Aggressor bieten sich viele Möglichkeiten für Provokationen und ein Austesten des Gegners. Sie reichen von Verletzungen des Luftraums, kleinere Zwischenfälle entlang der Grenze, die zusätzliche Stationierung von Waffensystemen bis zu großanlegten Militärmanövern, wie vor der Invasion in die Ukraine. Für Angriffsvorbereitungen gibt es keine Hinweise.

Allerdings ist praktisch jede Form der Auseinandersetzung mit Russland nun Teil des Kräftemessens. Nimmt man den Streit um den Transit von Waren dazu, gibt die EU an diesem Punkt nicht das beste Bild ab, zumal wenn jetzt zurückgerudert werden müsste.

Es sei Sache der EU, die notwendigen Rahmenbedingungen zu setzen, sagte Bundeskanzler Olaf Kanzler in Madrid zum Abschluss des Nato-Gipfels. Die Regeln seien "natürlich immer festzusetzen im Lichte der Tatsache, dass es hier um den Verkehr zwischen zwei Teilen Russlands geht", sagte der SPD-Politiker. Alle Beteiligten seien gegenwärtig sehr bemüht, "hier eine Deeskalationsdynamik zu etablieren".