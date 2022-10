Studie Fleischkonsum gefährdet globale Lebensmittelversorgung

München - Die aktuelle Art der Nahrungsmittelproduktion und vor allem der hohe Fleischkonsum gefährden nach einer Studie der Unternehmensberatung PwC Strategy& die künftige globale Lebensmittelversorgung. Die Nahrungsmittelindustrie sei mittlerweile verantwortlich für zwei Drittel des globalen Frischwasserverbrauchs, für drei Viertel der Nährstoffbelastung in Gewässern und für ein Viertel aller Treibhausgasemissionen, heißt es in der PwC-Studie "The Coming Sustainable Food Revolution" (zu deutsch: "Die kommende nachhaltige Ernährungsrevolution").