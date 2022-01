Studie Internet verkraftet Wachstum des Datenverkehrs in Pandemie

Datenvolumen wächst mit den Infektionszahlen

Der Verlauf der Corona-Pandemie und die Verlagerung vieler Arbeitsplätze ins Homeoffice beeinflusste direkt auch das Datenvolumen der Netzknoten: Der Datendurchsatz von Videokonferenzen über den Internetknoten in Frankfurt war vor allem in den ersten Monaten des Jahres bis zum Ende von Lockdown und Kontaktbeschränkungen hoch. In den Sommermonaten mit geringeren Infektionszahlen und Ferienzeit betrug er hingegen nur halb so viel wie zu Jahresbeginn. Für Videostreaming via Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, Apple TV+ und andere Dienste zeigte sich eine ähnliche Verteilung jedoch mit geringeren saisonalen Unterschieden.