Auch viele Frauen haben Lust auf Sex

Bei der Analyse der Daten stellten die Forscher fest, dass Männer eine stärkere sexuelle Motivation als Frauen haben. "Der Unterschied ist etwas weniger als halb so groß wie der Geschlechterunterschied in der Körpergröße", so Friese. Über einzelne Individuen sagten die Ergebnisse jedoch nichts aus, betont er: "Auch wenn Männer im Durchschnitt eine stärkere sexuelle Motivation haben als Frauen, gibt es viele Frauen, die mehr Lust auf Sex haben als viele Männer."