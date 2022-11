Studie Riffmantas fühlen sich im Inselparadies Raja Ampat pudelwohl

Riffmantas werden auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) als gefährdet eingestuft. Die jetzt in der Fachzeitschrift "Frontiers of Marine Science" publizierte Studie sei der erste veröffentlichte Beweis dafür, dass die Population der zu den Teufelsrochen gehörenden Art überhaupt irgendwo auf der Welt wachse. "Trotz des weltweiten Rückgangs von Haien und Rochen in den Ozeanen aufgrund von Überfischung in den letzten 50 Jahren haben sich die Riffmantas in Raja Ampat erholt und gedeihen dort", so Setyawan.