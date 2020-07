Kornwestheim - Schon jetzt fahren viele Lastwagen und Autos am südöstlichen Ortsrand von Stammheim, und es werden in Zukunft noch mehr. „Das betroffene Gebiet wird sich durch den Neubau der Ayasofya-Moschee sowie durch das Gewerbegebiet auf Kornwestheimer Gemarkung verändern“, heißt es in einem Antrag der Grünen an den Bezirksbeirat Stammheim. Sie fordern ein Radwegekonzept für den Bereich an der Stadtgrenze Kornwestheim-Stuttgart. Die anderen Fraktionen unterstützen das Vorhaben.