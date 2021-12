Südafrika Begräbnis für Desmond Tutu am 1. Januar

Sie wird um 10.00 Uhr Ortszeit in Kapstadts St. Georgs-Kathedrale beginnen, kündigte der anglikanische Erzbischof Thabo Makgoba am Montag auf einer Pressekonferenz an. Am Vortag werde den Menschen Gelegenheit gegeben, sich dort vom aufgebahrten Tutu verabschieden zu können. Seine Asche soll später in einem Mausoleum innerhalb der Kathedrale beigesetzt werden. Bisher hätten mehr als 400 Menschen bereits angekündigt, an der Beisetzung teilnehmen zu wollen. Allerdings lassen die Corona-Restriktionen lediglich Ansammlungen von bis zu 200 Menschen zu. Auch in den Nachbarländern Namibia, Botsuana, Lesotho oder Eswatini werde es Gedenkveranstaltungen geben.