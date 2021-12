SV Kornwestheim Eigene Fehler werden eiskalt bestraft

Kornwestheim - Nach einem positiven Lauf in den Vorwochen mit 13:3-Punkten hat der Handball-Drittligist SV Kornwestheim am Samstagabend auf der Alb in Pfullingen nach längerer Zeit mal wieder eine Niederlage einstecken müssen. Diese fiel mit 38:29 durchaus deftig aus, kam allerdings auch nicht gänzlich aus heiterem Himmel. Steht Pfullingen doch auf Tabellenplatz drei und ist aus Sicht von SVK-Trainer Alexander Schurr hinter den beiden Zweitliga-Absteigern Konstanz und Fürstenfeldbruck „the best of the rest“. Also der stärkste Gegner, den die Dritte Liga abgesehen von den beiden absoluten Topteams zu bieten hat. Was sich gegen Kornwestheim bestätigte.