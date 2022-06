SVK Pfingstturnier Erlebnis und Ergebnis sollen stimmen

Wer schafft es in die Goldrunde?

Deutlich ernsthafter wird es dann ab Samstag um 9 Uhr zur Sache gehen, wenn neben dem Bambini-Turnier, wo keine Ergebnisse notiert werden und ausschließlich das Erlebnis für die Kleinen zählt, der Hauptwettbewerb der D-Jugend startet. Teams vom VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, FC Basel, Red Bull Salzburg, der tschechischen U12-Nationalmannschaft oder dem FC Aberdeen haben ihre Teilnahme zugesagt. Im Feld der insgesamt 32 Mannschaften befinden sich auch vier vom Gastgeber. „Wir wollten allen unseren Spielern, sofern sie nicht im Urlaub sind, die Chance geben, gegen solch namhafte Vereine zu spielen. Und ich gehe davon aus, dass das sportliche Niveau bei einigen von denen schon sehr hoch sein wird“, glaubt Simon Huijsmann. Gespielt wird in acht Vierergruppen. Jeweils die beiden Ersten kommen in die Goldrunde, die Gruppendritten spielen in der Silberrunde, die Vierten in der Bronzerunde. Das Ganze zieht sich bis zum Sonntagnachmittag, das Finale ist gegen 15.30 Uhr geplant.