Szene "Zug der Liebe" - Techno-Parade zieht durch Berlin

Nach dem Start am Mauerpark zog die Parade durch den Stadtteil Friedrichshain. Am Abend sollte sie in Kreuzberg enden. "Die Stimmung ist super, alle sind gechillt", sagte ein Sprecher des Vereins Zug der Liebe. Er erwartete bis zu 30.000 Teilnehmer. Die Polizei sprach am späten Nachmittag von etwa 9000 Teilnehmern. Die Tanzenden wurden von 13 Lastwagen beschallt, die auch für verschiedene soziale Initiativen warben - unter dem Demo-Motto "Sichtbar machen".