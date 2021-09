Tag des Denkmals in Kornwestheim Der Rückspiegel einer Stadt

Nicht nur die Stadtgeschichtliche Sammlung und das Museum im Kleihues-Bau selbst bieten an diesem Sonntag Einblicke in die Stadtgeschichte, auch der Förderverein des Lehrstellwerks setzt – im wahrsten Sinne des Wortes – viele Hebel für interessierte Besucher in Bewegung. Mario Jung, Vorstandsvorsitzender des Fördervereins, ist zwar etwas unzufrieden mit der Anzahl der Gäste: „Es könnten ruhig doppelt so viele sein.“ Aber denjenigen, die da sind, ist die Begeisterung anzumerken, wenn sie Knöpfe drücken und Schalter drehen, und so die Weichen für nachgestellte Zugfahrten stellen dürfen. Selbst von der Alb und sogar aus Oberbayern sind Eisenbahnfans nach Kornwestheim angereist. Sie alle verbindet das, was hinter dem „Tag des Offenen Denkmals“ steckt: Die Freude an einem „lebendigen Museum“, wie es ein Vereinsmitglied ausdrückt. „Hier wird nicht nur Geschichte nachgespielt, sondern sie ist echt“, fügt ein anderer hinzu – etwas, das sicher auch die Stadtgeschichtliche Sammlung und das Museum im Kleihues-Bau mit Nachdruck unterschreiben würden.