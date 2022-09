In Peking äußerte Chinas Außenamtssprecherin Mao Ning scharfe Kritik an der Visite der US-Delegation, die aus chinesischer Sicht gegen den "Ein-China-Grundsatz" und andere Verpflichtungen der USA verstoße. Die USA sollten sofort ihre offiziellen Verbindungen zu Taipeh aussetzen und aufhören, "ein falsches Signal" an die Unabhängigkeitskräfte in Taiwan zu senden.