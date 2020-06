Tamm - Der Genuss einer Wasserpfeife hat sich für einen 52-Jährigen im Tamm ins Gegenteil verkehrt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann am Samstagabend im Keller seine Wohnhauses die Pfeife entzündet. Dabei war unbemerkt ein glimmendes Kohlestückchen auf eine am Boden gelagerte Chlortablette gefallen. Der 52-Jährige konnte die qualmende Tablette zwar in den Garten transportieren, wo er sie mit Sand bedeckte. Durch die giftigen Chlordämpfe wurde der Mann jedoch leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte die letztlich noch immer glimmende Chlortablette.