Bei negativer Testung könnten die drei Promis jedoch in der nächsten Woche wieder mittanzen, hatte RTL am Donnerstag mitgeteilt. "Wir wünschen allen eine gute und schnelle Genesung." Comedian Bastian Bielendorfer (37) war am Freitag nach einem krankheitsbedingten Ausfall wieder dabei. Aktuell läuft die 15. "Let's Dance"-Staffel.