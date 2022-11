Tennis Davis Cup statt Karneval: Otte setzt auf Tennis-"Trallala"

Unkonventioneller Spielstil

Mit seinem unkonventionellen Spielstil will der Hardcore-Fan vom 1. FC Köln seine Gegner zermürben. Knallharte Aufschläge und schnörkellose Returns gehören genauso zum variablen Schlagrepertoire Ottes wie überraschende Stopps oder unterschnittene Slice-Schläge. "Ich spiele schon so bisschen Trallala", beschrieb Otte seinen unangenehmen Mix. Ob Trallala für den zweiten Halbfinaleinzug in Folge reicht, wird sich zeigen.

In dem bei vielen Deutschen beliebten Auswanderungsziel rechnet Otte stimmungsmäßig mit einem kleinen Vorteil. "Ich hoffe bisschen auf Heimspiel-Atmosphäre". Zur Not will "der Verrückteste" im Team höchstpersönlich dafür sorgen. "Struffi und ich sind die Haupt-Ultras", berichtete Anheizer Otte, für den die Woche mit den Kollegen "ein Highlight" ist.

Die Chemie zwischen Betreuern, Trainern und Spielern passt. Kohlmann verglich die Davis-Cup-Woche mit dem Gefühl, nach Hause zu kommen. Otte sprach von "mit der besten Truppe", was den Zusammenhalt angehe: "Wir sind einfach gute Jungs, die alle bodenständig geblieben sind", erklärte der Deutsche die "sensationelle Stimmung" im Team.

Mit Teamgeist, lauter Unterstützung und dem Quäntchen Glück scheint vieles möglich in Málaga. Letztmalig reckte 1993 ein deutsches Team - damals noch mit Michael Stich - die wohl begehrteste Salatschüssel der Welt in die Luft. "Wenn in dieser einen Woche alles passt, ist immer etwas Außergewöhnliches möglich. Wir wollen das Ding irgendwann auch gewinnen", sagte Kohlmann. Warum nicht in diesem Jahr?