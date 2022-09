Tennis Davis Cup: Struff sorgt für Führung gegen Australien

Der Augsburger hatte seine Laufbahn Ende Juni nach seinem Aus in der Qualifikation für Wimbledon beendet. "Insgesamt warst Du 22-mal für den Davis Cup nominiert. Du bist einer von den Spielern, die am häufigsten für Deutschland angetreten sind", sagte von Arnim. Kohlschreiber hat in den 21 Jahren seiner Karriere fast 14 Millionen US-Dollar Preisgeld verdient und acht Turniere gewonnen. In der Weltrangliste war Position 16 im Juli 2012 seine beste Platzierung.